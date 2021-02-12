Во Владимирской области дважды перекроют Пекинку

Как рассказали в ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород, на трассе М-7 «Волга» в черте Владимира продолжаются работы по установке рамных опор для элементов организации дорожного движения. Из-за этого будут вводиться краткосрочные ночные ограничения. На полчаса движение остановят дважды на полчаса. Сначала в ночь с 14 на 15 февраля в 23:00 на 20 километре (примыкание от улицы Безыменского) и в 0:30 на 17 километре (поворот на ТЦ «Самохвал»). Второй раз движение перекроют ночь с 20 на 21 февраля в 23:00 и в 1:00 на 12 километре (примыкания от улицы Толмачевская и бульвара Художника Иванова), а также в 2:30 и в 4:00 на 14 километре (перекресток с улицей Горького и автодорогой на Юрьев-Польский).