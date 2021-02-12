Во Владимирской области цена на букет цветов стала на 15 процентов выше

По большей части инфляция обошла романтические подарки стороной - цены на них выросли незначительно в основном из-за ослабления рубля в 2020 году.

За килограмм шоколадных конфет придется заплатить на 4% больше, чем годом ранее, торт подрос в стоимости на 7,3%. Шампанское подорожало на 6,9%, а вот мягкая игрушка обойдется в среднем на 1,3% дешевле, что обусловлено некоторым снижением спроса.

Традиционным подарком остается набор косметики. Тут динамика такая: годовой прирост цен на крем для лица составил 3%, а туалетная вода стала дешевле на 27,6%.

Букет свежих цветов стал дороже чуть более чем на 15% . При этом в целом «романтический индекс», включающий эти товары, за год подешевел и ушел в минус на 2,9%

Любой девушке в преддверии весны хотелось бы обновить свой гардероб. Снизились цены на кожаные перчатки (на 2,4%), платье (на 3%). Правда, сумочки подорожали на 2%.

Ответный подарок мужчине - красивый джемпер - обойдется всего на 0,3% дороже, чем на прошлый День всех влюбленных.

Во Владимирской области региональный годовой прирост цен на товары и услуги в декабре 2020 года составил 5,6%.