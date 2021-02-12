Африканскую чуму свиней обнаружили в Петушинском районе

Карантин по африканской чуме свиней установили в деревне Пекша Петушинского района, Опасное заболевание подхватили животный в личном подсобном хозяйстве одного из местных жителей. Соответствующий указ губернатор подписал 11 февраля. Теперь не только в этой деревне, но и во всем Пекшинском поселении, а также городе Костерево нельзя вывозить свиней, торговать свининой и продуктами из нее, если они не промышленного изготовления. Ограничения будут действовать до 28 февраля. Если новых заболевших животных не появится. Напомним, до этого карантин по африканской чуме свиней вводили в Камешковском районе. Там, по мнению властей, в частных подсобных хозяйствах не соблюдались ветеринарные правила содержания животных, что и привело к возникновению заболевания.