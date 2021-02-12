Владимирская область готовится к участию в Дельфийских играх России

2021 год объявлен Годом науки и технологий, и эта тематика найдет отражение в официальных, соревновательных и научно-практических мероприятиях юбилейных Дельфийских игр.

По итогам региональных отборочных мероприятий – малых Дельфийских игр определяются составы региональных сборных из молодых деятелей искусства в возрасте от 10 до 25 лет. Во Владимирской области будут рассмотрены документы от 13 кандидатов.

Конкурсная и фестивальная программы Дельфийских игр включает в себя 30 номинаций классического, народного и современного искусства, в число которых войдут и традиционные номинации – «фортепиано», «скрипка», «эстрадное пение», «современный танец», и включённые в программу не так давно – «защита персональных данных» и «визуализация и презентация научного исследования».

Ежегодно представители Владимирской области активно участвуют в Дельфийских играх и традиционно занимают призовые места. На творческих состязаниях, которые в ноябре прошлого года прошли в онлайн-формате, золотую медаль в номинации «Флейта» получила выпускница Владимирского областного музыкального колледжа Яна Романова, а серебряную медаль в номинации «Сольное народное пение» – исполнительница из Центра культуры и искусства г. Владимира Елена Козырева.

Региональный отборочный этап состоится 18 февраля, а само всероссийское творческое состязание пройдет 21-26 мая в Пермском крае.