На трассе М-7 в Вязниках развернули мобильный пункт обогрева

фото ГУ МЧС по Владимирской области

По прогнозу Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 февраля с сохранением в ночь на 13 февраля во Владимире и по области прогнозируется сильный снег. Наиболее сильные снегопады - во Владимире, Гусь-Хрустальном и Муромском районах.

Днем 13 февраля также прогнозируется сильный снег, местами метель. Кроме того, ожидается усиление северного ветра, порывы могут достигать 17 м/с. На дорогах возможно образование снежных заносов и гололедицы.

На 302-м километре федеральной дороги М-7 «Волга» развёрнут мобильный пункт обогрева 3 пожарно-спасательного отряда. В составе мобильного пункта МЧС России – обогреваемая палатка, где можно отдохнуть, согреться, выпить горячий чай и зарядить мобильный телефон. Пункт обогрева также оборудован микроволновой печью, ноутбуком, создан запас продуктов питания. На дороге размещены аншлаги.

Также каждый человек может обратиться в сотрудникам МЧС России для оказания какой-либо помощи. Мобильный пункт обогрева будет функционировать круглосуточно. На месте постоянно будут находиться 6 сотрудников пожарно-спасательного гарнизона.