На Пекинке ограничили движение из-за аварий

Как сообщили в ФКУ Упрдор Москва - Нижний Новгород, 12 февраля во Владимирской области на ряде участков М-7 «Волга» из-за аварии временно ограничено движение. На 286-м километре федеральной трассы М-7 «Волга» в районе деревни Лихая Пожня ориентировочно в 13:40 столкнулись три легковых автомобиля, ехавших в одном направлении. Пострадавших нет, но сейчас движение по трассе временно перекрыто в сторону Нижнего Новгорода. Объехать можно, повернув поворот на Мстеру на 280 км, далее через Станки с выездом на М-7 на 294 км и разворотом в сторону Нижнего Новгорода на светофоре в Чудиново. Еще одна авария произошла на 180 км М-7 «Волга», где столкнулись четыре автомобиля. Есть пострадавшие. На этом участке организовано реверсивное движение. На месте происшествий работают сотрудники ГИБДД, все обстоятельства аварий уточняются, а дорожные службы ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород ликвидируют последствия ДТП. Также в ФКУ Упрдор Москва - Нижний Новгород обращают внимание, что в регионе сложная погодная обстановка, местами идет сильный снег, на федеральных трассах М-7 «Волга» и Р-132 «Золотое кольцо» непрерывно работает уборочная техника, но перед выездом на загородную трассу рекомендуем водителям предварительно изучить дорожную ситуацию.