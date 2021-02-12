Из-за строительства Рпенского проезда во Владимире перекрывают движение на двух улицах

Строительство Рпенского проезда продолжается. И в связи с работами приходится перекрывать движение. Мэрия Владимира сообщает, что с 15 февраля будут закрыты для всех видов транспорта две улицы в областном центре.

Так, с 15 февраля 2021 года до 31 декабря 2021 года будет ограничено движение всех видов транспорта в районе дома №1-д по улице Северная в городе Владимире. Также с 15 февраля 2021 года до 19 апреля 2023 года будет ограничено движение всех видов транспорта в районе ГСК «Химик» на улице Красносельская в городе Владимире.

В течение столь длительного времени водителям стоит искать пути объезда. Благо оба участка не являются проездными, так что вряд ли вызовут большие проблемы у автомобилистов областного центра.