Во Владимире из-за сильного снегопада к уборке города подключили работников "Водоканала"

Обычно город Владимир убирает около 50 снегоуборочных машин. Например, 11 февраля на улицах работали 54 единицы техники. Однако из-за сильного снегопада утром 12 февраля ЦУГД вывел на улицы областного центра 66 машин.

Также в уборке города принимают участие 74 дворника, за которыми оставили остановки, лестничные сходы, пешеходные переходы, подходы к социальным объектам. Также троутары чистят 12 тракторов. 12 самосвалов и 8 фронтальных погрузчиков продолжают вывозить собранный снег. К уборке города от снега подключили работников и технику МУП "Владимирводоканал". После окончания часа пик три колонны спецмашин по 5-6 единиц в каждой приступят к патрульной расчистке снега на городских улицах.

В ближайшие дни в ЦУГД планируют вести уборку круглосуточно из-за постоянных снегопадов. По вопросам уборки города Владимира жители областного центра могут звонить в «ЦУГД» по телефону: 47-90-94 (с 6.30 до 16.00) или на мобильный круглосуточный телефон: 8-960-721-49-49.