Владимирцев приглашают вместе почитать роман Достоевского "Подросток"

16 февраля в 11.00 на площадках Владимирской и Новгородской областных научных универсальных библиотек в прямом эфире стартует Межрегиональная онлайн-акция «Читаем Достоевского вместе. Главы из романа «Подросток».

В прямом эфире первые участники будут читать главы из романа и передадут эстафету всем желающим принять участие в Акции.

Для того, чтобы принять участие в Акции, необходимо: записать видеоролик с чтением законченного фрагмента (целый параграф внутри той или иной главы) из романа «Подросток», разместить его в интернете под хэштегом: #мойПодростокДостоевского, зарегистрироваться после 16 февраля на сайте Владимирской областной научной библиотеки для получения Сертификата участника акции в электронном виде.

Акция продлится до 1 октября.

По итогам акции из лучших видеороликов будет создан фильм #мойПодростокДостоевского, который будет размещен на официальных сайтах Владимирской и Новгородской библиотек.