Во Владимирской области стало больше убийств

11 февраля состоялось расширенное заседание коллегии следственного управления, на котором подведены итоги работы за 2020 год.

Количество тяжких и особо тяжких преступлений возросло на 6 процентов – 4921 (4642). Значительно увеличилось количество убийств – на 12,9 процентов (с 62 до 70). Наибольшее количество убийств совершено в Вязниковском (8), Муромском (16), Ковровском (9) и Петушинском районах (7). Раскрываемость составила 98,5 процентов.

- Зарегистрировано 47 преступлений о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, что на 4,1 процента ниже показателя 2019 года (49). Раскрываемость – 100 процентов, - сообщили в СУ СКР по Владимирской области.

На 33,3 процента уменьшилось количество зарегистрированных изнасилований с 18 до 12. Раскрываемость – 100 процентов.

Число преступлений о насильственных действиях сексуального характера, снизилось и составило в абсолютном показателе 46 (57). Также обеспечена высокая раскрываемость преступлений – 100 процентов.

Таких результатов удалось добиться во взаимодействии с оперативными службами ФСБ и МВД.