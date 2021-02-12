Во Владимирской области создадут "Электронный детский сад"

База малышей-очередников на зачисление в детские дошкольные учреждения региона, информационная система «Электронный детский сад» позволяет записать ребенка в детсад, проверить актуальную очередь или оформить перевод из одного садика в другой. И все это, при желании, – не выходя из дома.

Еще одна важная функция «Электронного детского сада» – предоставление родителям информации о последовательности предоставления мест в детских садах, а также об основаниях изменений очередности.

При этом запрашиваемая информация может быть предоставлена родителям (законным представителям) как на бумажном носителе, так и в электронной форме – через Госуслуги или портал «Образование33.рф». Это позволит избежать «живых очередей» и существенно экономить время.