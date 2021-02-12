В Киржачском районе сгорел частный дом

Около трех часов ночи 12 февраля загорелся частный дом в деревне Аленино Киржачского района. На место оперативно выехали пожарно-спасательные подразделения.

Из-за позднего вызова на момент прибытия пожарных дом горел по всей площади, существовала угроза распространения огня на соседний дом.

- Пожарные не допустили распространения огня и ликвидировали горение на площади 108 кв. м. Погибших и пострадавших нет, - сообщили в областном управлении МЧС.

На пожар выезжали от МЧС 2 единицы техники 8 человек личного состава, также в тушении участвовали: 3 человека, 1 единица техники от войсковой части и 3 волонтера, 1 единица техники.

Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.