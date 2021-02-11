В отношении директора департамента здравоохранения Елены Утемовой проводится служебная проверка

11 февраля Владимир Сипягин по видеоконференцсвязи принял участие в расширенном заседании коллегии прокуратуры Владимирской области.

Губернатор подчеркнул, что результаты прокурорских проверок по устранению выявленных недостатков в реализации нацпроектов берутся на особый контроль. Разбирается каждый случай нарушения, привлекаются к ответственности допустившие их служащие.

Так, сейчас в связи с представлением прокуратуры проводится служебная проверка в отношении директора департамента здравоохранения Елены Утемовой, получены письменные объяснения от первого вице-губернатора Сергея Шевченко, который несет ответственность за деятельность и результаты работы этого органа исполнительной власти.

Владимир Сипягин заявил, что в случае подтверждения изложенных прокуратурой фактов, нарушители законодательства будут привлечены к ответственности.

Напомним, что не так давно прокуратура нашла нарушения, связанные с закупкой льготных лекарств. После этого губернатор потребовал от своего заместителя Сергея Шевченко объяснительную. Возможно новая проверка в отношении Утемовой связана с этими событиями.