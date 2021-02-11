Жительницы Александрова обещали оформить выгодный кредит и похищали деньги

Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, завершено расследование дела в отношении двух жительниц Александровского района, тридцати одного года и тридцати лет. По версии следствия, одна из обвиняемых по рекомендации онлайн-знакомого еще в 2017 году создала в популярной социальной сети страницу с вымышленным именем, на которой разместила информацию о возможности получить кредит на выгодных условиях. А потом она убеждала людей, обратившихся к ней за получением кредитов, сообщить ей паспортные данные и коды от личных кабинетов в банковских приложениях. А потом переводила их деньги на чужие счета, получая за это свою награду. В одном из случаев ей помогла вторая обвиняемая, которая предоставила доступ к своему счету, через который перевели деньги одной из потерпевших. При этом девушка понимала, что происходящее незаконно. В ходе следствия удалось доказать ,что девушки два раза похитили деньги у жительниц других регионов. Общая сумма ущерба составила почти 60 000 рублей. Сейчас уголовные дела, возбужденные по трем статьям - пособничество в мошенничестве, кража и пособничество в краже, объединенные в одно производство, направлены в суд для рассмотрения по существу.