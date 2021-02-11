Житель Киржача до смерти забил знакомого

Сорокаоднолетнего жителя Киржача обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. В ночь на 3 ноября в квартире родного города он поругался со знакомым и жестоко избил его. Сначала он несколько раз ударил жертву по голове, а когда она упала, добивал лежачего, нанеся не менее сорока ударов. Мужчина получил множество травм, которые эксперты оценили как тяжкий вред здоровью. От повреждений он скончался на месте. Обвиняемый вину в совершении особо тяжкого преступления признал в полном объеме. Уголовное дело направлено в суд.