Каждый день с улиц Владимира вывозят более трех тысяч кубометров снега

Снег, собранный с дорог и тротуаров областного центра, круглосуточно вывозится на специально предназначенный для этого земельный участок. Это территория на ул. Гастелло в районе Михайловского оврага.

Заместитель директора «ЦУГД» Николай Дятлов сообщил, что что ежесуточно на место временного складирования снега вывозят более 3000 кубометров снежной массы со всего города. Самосвалы «ЦУГД» выполняют более 120 рейсов в сутки. Также снег привозят управляющие компании и другие хозяйствующие субъекты.

На месте временного складирования снега круглосуточно работают 2 бульдозера, которые складируют и уплотняют принятый снег. С начала зимы уже укладывается 4-й слой снега. Чтобы на территорию не было доступа посторонних лиц и завоза бытовых отходов, место складирования снега охраняется.

После таяния снега территория Михайловского оврага очищается от мусора, производится ее планировка и обваловка.