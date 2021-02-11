Во Владимирской области ожидается сильный снегопад

По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 12 февраля с сохранением в ночь на 13 февраля во Владимире и по области ожидается сильный снег.

Местами прогнозируется метель, на дорогах гололедица, снежные заносы. Порывы ветра могут достигать 9-18 метров в секунду.

Такая погода повышает риски возникновения ЧС, связанных с затруднениями в работе всех видов транспорта, увеличением количества ДТП, повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, нарушениями в системе ЖКХ, обрушением слабоукрепленных и широкоформатных конструкций, ограничениями при проведении аварийно-восстановительных работ.

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