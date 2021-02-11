В детском саду Гусь-Хрустального загорелась лампа

Фото ГУ МЧС по Владимирской области

11 февраля в 7 часов утра в детском саду №4 Гусь-хрустального загорелась лампа дневного освещения.

Как рассказала позже одна из воспитателей детского сада, утром она пришла на работу, включила свет и одна из ламп заискрилась. Воспитатель сразу же сообщила об этом в пожарную охрану. Через минуту сработала автоматическая пожарная сигнализация.

- Сотрудники МЧС оперативно прибыли и ликвидировали тление светильника на площади 0,5 кв.м. и линолеума на площади 0,5 кв.м. Общая площадь пожара составила 1 кв.м. Эвакуация не проводилась. Детей в детском садике на момент возгорания не было, - рассказали в областном управлении МЧС.

Предварительная причина возгорания – короткое замыкание.