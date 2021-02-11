До конца февраля Владимирская область получит больше 28 тысяч доз вакцины от коронавируса

На сегодняшний день прививки от коронавируса сделали уже больше 23 300 человек. Всего израсходовано 72 процента доз вакцины. Больше двух тысяч жителей региона прошли уже второй этап вакцинации.

Как сообщила на брифинге директор департамента здравоохранения Елена Утемова, до 15 февраля регион должен получить еще 12400 доз вакцины. А до конца месяца должно прийти еще две партии — в совокупности около 16,5 тысяч доз.

Число желающих сделать прививку растет. Кабинеты в больницах работают даже по субботам, а на повторную вакцинацию записывают на то время, какое удобно пациенту.

К слову, Елена Утемова полагает, что активность жителей вызвана с тем, что они начинают планировать свой отпуск и желают избежать рисков.