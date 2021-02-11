В регионе откроют две новых школы

В областной администрации поделились радостной новостью: в регионе продолжается создание новых мест в общеобразовательных организациях. В этом году в эксплуатацию введут две школы: в микрорайоне Коммунар города Владимира на 1100 мест и в городе Камешково на 675 мест. Начинается строительство школы на 1100 мест и в Коврове, планируется, что сдадут е ев следующем году.

- Планы строительства школ ежегодно уточняются и формируются на основе предложений администраций городов и районов, – отметил заместитель директора Департамента образования Михаил Соловьев.