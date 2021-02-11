В Киржачском ресторане работал повар-мигрант без документов

Прокуратура Киржачского района провела проверку соблюдения трудового и миграционного законодательства, по результатам которой в деятельности ООО «Мир», которое занимается ресторанами и доставкой продуктов, выявлены нарушения. В нарушение требований миграционного законодательства к работе поваром столовой с сентября прошлого года допустили мужчину, являющегося гражданином республики Узбекистан, не имеющего патента, дающего разрешение на работу. Кроме того, установлено, что заработная плата работникам ООО «Мир» выплачивается с нарушением установленных сроков, без начисления и выплаты за это компенсации. В этой связи в адрес директора ООО «Мир» внесено представление. Также прокурором района в отношении директора предприятия вынесены постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях за невыплату заработной платы и незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранного гражданина. Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.