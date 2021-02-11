Ковровчанам предлагают сортировать мусор

Как отметили в городской администрации, благодаря национальному проекту «Экология» с декабря прошлого года в Коврове реализуется проект по раздельному сбору мусора. Сейчас на территории нашего города работают три пункта сбора вторсырья, куда можно отнести по отдельности стекло, алюминий, бумагу, пластик и батарейки. Пункты приема вторсырья работают на улице Строителей, д.25 (за ТЦ «Русь»), улице Фрунзе, д.11 (перекресток с ул. МОПРа) и улице Фурманова, д.14 (около Октябрьского рынка). Задать все вопросы можно по телефону для справок +7 910-180-29-57 (Вайбер, Ватсап). А вот во Владимире раздельного сбора мусора пока нет. В январе прошлого года регоператор – компания «Биотехнологии» - обещала ввести раздельный сбор мусора через год, но пока этого так и не произошло.