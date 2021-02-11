Владимирские коммунальщики рапортуют о готовности к надвигающейся метели

В связи с прогнозируемыми обильными снегопадами и понижением температуры коммунальщики готовят снегоуборочную технику к работе в сложных погодных условиях.

Заместитель директора «ЦУГД» Николай Дятлов, сообщил: ежесменно на линию готовы выйти 21 комплексная дорожная машина , 4 грейдера, 12 тракторов со щетками для уборки снега на тротуарах, 5 самосвалов и 70 рабочих ручной снегоочистки. В наличии имеется необходимое количество противогололедных материалов. На предприятии также подготовлена подменная техника, которая готова незамедлительно выйти на линию взамен вышедшей из строя.

По вопросам уборки города Владимира можно звонить в «ЦУГД» по телефону: 47-90-94 (с 6.30 до 16.00) или на мобильный круглосуточный телефон: 8-960-721-49-49.

Жаловаться на качество и оперативность уборки территорий многоквартирных домов управляющими компаниями можно по телефону 53-26-30 с 08.30 до 17.00 в рабочие дни, а в единую городскую дежурно-диспетчерскую службу - по телефону 05 ежедневно и круглосуточно