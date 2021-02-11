Количество вакансий во Владимирской области выросло на 34 процента

Эксперты hh.ru проанализировали ситуацию на рынке труда Владимирской области в январе.

За январь во Владимирской области было открыто на 34% больше вакансий, чем год назад, но на 1% меньше, чем в декабре. При этом на конец месяца в регионе были актуальны более 6,5 тысяч предложений работодателей. Чаще всего персонал искали предприятия розничной торговли, производства, медицины и фармацевтики.

Около 4% от всех активных вакансий предлагали удаленную занятость, 7% – работу вахтовым методом.

Количество резюме в Владимирской области в январе выросло на 7% к прошлому году, но сократилось на 5% к декабрю. Количество активных резюме на конец месяца составило около 18 тысяч. Добавим, что на одну вакансию претендуют в среднем три человека.

- Небольшое падение относительно декабря 2020 года можно объяснить длинными январскими праздниками – в этот период активность соискателей и работодателей всегда снижена. В целом же рынок труда во Владимирской области демонстрирует хорошую динамику: статистика показывает, что с точки зрения подбора персонала компании вполне адаптировались под новые условия, - отмечает Мария Токарева, менеджер по маркетингу и связям с общественностью hh.ru по Северо-Центральному региону.