К началу года жители Владимирской области держали в банках больше 218 миллиардов рублей

Общий объем средств, привлеченных банками в 2020 году, увеличился на 4,7% и составил 286,9 млрд рублей. Основную долю занимают именно вклады – 76,2%. За прошлый год владимирцы сохранили и даже преумножили свои вклады в банках на 1,4%.

К началу 2021 года жители Владимирской области держали в банках 218,6 млрд рублей, из которых рублевые вклады на сумму 199,4 млрд рублей.

Объем депозитов юридических лиц области хоть и занимал меньшую долю (6,4%), увеличился более значительно (на 10,3%) и составил 18,5 млрд рублей. Средства индивидуальных предпринимателей увеличились на 26,2% до 7,8 млрд рублей.

С 1 октября 2020 года система страхования вкладов стала распространяться на потребительские кооперативы, товарищества собственников недвижимости, религиозные организации, благотворительные фонды и некоммерческие организации. Максимальное возмещение по счетам не превышает стандартные 1,4 миллиона рублей.

- В ряде случаев максимальная сумма страхового возмещения увеличилась до 10 миллионов рублей. Например, при получении наследства, при продаже квартиры, дома, земельного участка, на котором расположен дом, когда средства находились на счете в банке, у которого отозвали лицензию. Кроме того, получить повышенную страховку можно при возмещении ущерба, причиненного жизни, здоровью или личному имуществу, получении грантов, социальных пособий и выплат, пояснила управляющий Отделением Владимир Банка России Надежда Калашникова