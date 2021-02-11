Ставровская музыкальная школа получила музыкальные инструменты и оборудование почти на 4 миллиона рублей

Ставровская музыкальная школа получила музыкальные инструменты и оборудование на сумму около 3,8 млн рублей. В учебное заведение поставлены новые валторна, гобой, кларнет, саксофон, тенор, тромбон, труба, флейта, аккордеоны, оркестровые пюпитры, банкетки для фортепиано.

- Департамент культуры последовательно работает над улучшением материально-технической базы детских школ искусств, в том числе, Ставровской музыкальной школы, которая занимает в регионе видное место в системе музыкального и художественного образования детей. В 2020 году в ней был проведен капитальный ремонт фасада, кровли, помещений и ограждений на общую сумму более 8,8 млн рублей. Кроме того, в рамках прямой государственной поставки ДМШ в прошлом году получила набор барабанов, ксилофон, оркестровые музыкальные тарелки на общую сумму почти 130 тысяч рублей. В этом году, помимо Ставровской, планируется оснастить еще 9 школ в 7 муниципальных образованиях области. В общей сложности из федерального и регионального бюджетов на эти цели будет направлено почти 55 млн рублей, – сообщила директор департамента культуры Алиса Бирюкова.