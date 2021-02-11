Суздаль - в десятке популярных городов для романтических путешествий

Сервис бронирования жилья TVIL.RU ко Дню влюбленных выявил, куда отправляются больше всего пар в романтические путешествия в феврале.

Пары чаще всего бронируют двухместные номера в отелях - 66,33%. Квартиры снимают 27,45% влюбленных. В среднем, на недельный отдых в феврале вдвоем уходит 17330 .

Ялта – самый романтичный город для путешествий. 25% пар едут на крымское побережье, чтобы признаться в любви, отметить годовщину знакомства или свадьбы. Еще 12% влюбленных поднимаются в горы в Сочи и проводят уединенные вечера на побережье – 12%.

Десятку городов для влюбленных также составили: Санкт-Петербург (9%), Москва (8,5%), Казань (8%), Красноярск (7%), Нижний Новгород (5%), Кисловодск (4,5%), Суздаль (4%) и Екатеринбург (3%).

По статистике, туристы бронируют отдых вдвоем от 1 до 8 ночей и тратят на жилье от 1,7 до 3 тысяч рублей в сутки.