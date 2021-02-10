Александровская предпринимательница обманула знакомых на миллион

Александровский городской суд вынес приговор местной жительнице, которая совершила три эпизода мошенничества в крупном размере. Как установил суд, индивидуальный предприниматель, зная о своей финансовой несостоятельности, попросила своих знакомых дать ей в долг денег на расширение бизнеса, заведомо зная, что вернуть долг не сможет. Поскольку у некоторых из поверивших ей людей денег не было, она попросила их оформить кредиты и одолжить деньги ей под проценты. Так женщина собрала у своих знакомых более миллиона рублей. Когда обман вскрылся, она признала вину, активно сотрудничала со следствием, добровольно частично возместила ущерб. Суд приговорил ее к трем годам условно с испытательным сроком два года. Приговор суда в законную силу не вступил.