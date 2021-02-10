Ковровчанин обокрал владельцев иномарок на 240 тысяч рублей

Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, завершено расследование уголовного дела в отношении 21-летнего молодого человека, обвиняемого в кражах. По версии следствия, в мае прошлого года молодой ковровчанин, разбив камнем стекло автомобиля, проник в салон, откуда похитил деньги, документы и телефон. Через неделю он, повредив стекло принесенным с собой гвоздодером, залез в салон другой иномарки, откуда также похитил имущество, банковские карты и деньги. В общей сложности он украл всего на 240 с лишним тысяч рублей. Оперативники задержали злоумышленника, приехавшего в Ковров на заработки, на территории района. Он признался, а банковские карты и часть похищенного имущества были возвращены собственникам в ходе следствия. Сейчас уголовные дела, объединенные в одно производство, направлены в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде ареста.