В Юрьев-Польском районе для детей закупили небезопасную крупу

Управление Россельхознадзора по Владимирской области завершило проверку государственного общеобразовательного учреждения для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в Юрьев-Польском районе. В декабре прошлого года интернат закупил 24 килограмма рисовой крупы, которая не соответствовала требованиям федерального закона и условиям, прописанным в контракте – она была без декларации о соответствии. Как посчитали проверяющие, крупа без документов о безопасности использовали для питания детей, а это могло повлечь угрозу их здоровью. В феврале за нарушение законодательства в области качества и безопасности зерна и продуктов его переработки юрлицо оштрафовали на десять тысяч рублей.