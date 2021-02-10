27-летнего москвича подозревают в попытке дать взятку владимирскому сотруднику ФСБ

Следственный комитет РФ по Владимирской области по материалам регионального ФСБ возбудил уголовное дело в отношении 27-летнего москвича., которого обвиняют в попытке дать взятку. Причем как раз сотруднику областного управления ФСБ.

По версии следствия, 2 февраля 2021 года обвиняемый предложил силовику 32 тысячи рублей за то, чтобы тот создал благоприятные условия для депортации своего приятеля. На территории парковки у одного из супермаркетов города Владимира мужчина передал 10 тысяч рублей сотруднику правоохранительных органов. В момент перевода посредством онлайн банкинга остальной части взятки его и задержали.

Вину в совершении преступления молодой человек признал полностью. Расследование уголовного дела продолжается.