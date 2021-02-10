Владимир Сипягин потребовал от своего вице-губернатора Сергея Шевченко письменных объяснений после истории с нехваткой льготных лекарств

Самый настоящий скандал разгорается в администрации Владимирской области. Из-за проверки прокуратуры по льготным лекарствам выяснились многочисленные нарушения в их поставке пациентам. В итоге, губернатор Владимирской области Владимир Сипягин достаточно остро на это отреагировал и потребовал объяснений от своего заместителя Сергея Шевченко.

"В связи с получением представления прокуратуры о нарушениях, связанных с обеспечением льготных категорий граждан лекарствами, губернатор Владимир Сипягин поручил провести проверки. В понедельник по распоряжению главы региона состоялось заседание комиссии по рассмотрению представления прокуратуры. Владимир Сипягин поручал Сергею Шевченко лично контролировать закупки в сфере здравоохранения как в части сроков их выполнения, так и в части качества. С первого заместителя губернатора запрошены письменные объяснения по всем отраженным в представлении фактам. После анализа объяснений губернатором будет принято решение о привлечении либо непривлечении его к дисциплинарной ответственности. Если будет доказано, что поручение первым вице-губернатором по социальной политике не выполнено, губернатор намерен реагировать жестко", - сообщила нам пресс-секретарь Владимира Сипягина Ольга Петрова.

В региональных СМИ уже активно обсуждают скорую отставку Сергея Шевченко. При этом не исключаются все варианты развития ситуации - от добровольного увольнения до увольнения "по статье".