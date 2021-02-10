В Муроме появится технопарк "Кванториум"

В этом году в Муроме на базе лицея №1 появится технопарк "Кванториум". \

Из федерального бюджета выделят 20 миллионов. На эти деньги в учреждение закупят и установят современные средства обучения: комплекты оборудования, предназначенные для расширенного и углубленного освоения образовательных программ по математике, информатике и другим естественно-научным и техническим направлениям.

«Кванториум» - это образовательная среда, которая позволяет детям формировать изобретательское и критическое мышление, а также место, где они могут реализовать научно-исследовательские и инженерно-технические проекты.