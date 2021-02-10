Вязниковец заплатил за индюков, убитых его собакой

Жительница Вязников обратилась в суд с иском к местному жителю. Мужчина не уследил за своей собакой, и она напала на чужих индюков и загрызла четырех птиц. Расстроенная хозяйка, не сумев договориться с соседом, обратилась в суд, прося не только возместить ущерб – четырнадцать тысяч рублей, но и компенсировать моральный вред. Однако рассматривать дело о возмещении расходов за утрату имущества в результате нападения собаки и компенсации морального вреда пострадавшей суду не пришлось: в судебном заседании она отказалась от исковых требований, поскольку ей имущественный и моральный вред возмещен в полном объеме. В итоге производство по делу было прекращено.