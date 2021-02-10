Владимирский искусствовед Магдалина Гладкая стала лауреатом премии ЦФО в области литературы и искусства

На получение Премии претендовало 99 проектов из всех регионов центральной России в 4 номинациях: «За просветительскую деятельность в сфере культуры», «За создание проектов и произведений литературы и искусства», «За создание проектов и произведений для детей и юношества в области литературы и искусства» и «Театральное искусство».

Решением конкурсной комиссии определены четыре проекта (по одному в каждой номинации), которые будут награждены дипломами лауреатов и денежными премиями в размере 500 тысяч рублей.

Кандидат искусствоведения, член Союза художников России и Ассоциации искусствоведов стран СНГ Магдалина Гладкая победила в номинации «За создание проектов и произведений литературы и искусства».

Она около 30 лет отдала работе в реставрационной мастерской Владимира, осуществляла научно-техническое руководство процессами реставрации храмов во Владимире, Боголюбово, Суздале и Юрьеве-Польском, является известным специалистом по древнерусскому искусству.

Главным делом жизни Магдалины Сергеевны стала каталогизация и научное описание белокаменных рельефов Дмитриевского собора.