Муромская спортсменка примет участие в Чемпионате Мира по конькобежному спорту

С 11 по 14 февраля в Херенвене (Нидерланды) пройдет Чемпионат Мира 2021 по конькобежному спорту.

Муромская спортсменка Елена Еранина примет участие в соревнованиях в составе сборной команды России на дистанциях 3000 м и в дисциплине масстарт.

Елена Еранина имеет звание Мастера спорта по конькобежному спорту, член сборной команды России по конькобежному спорту. Победитель Кубка России по конькобежному спорту 2019 г. На Кубке Мира по конькобежному спорту заняла 8 место в 2019 г. Неоднократный победитель Всероссийских соревнований.