Департамент архитектуры и строительства возглавил Иван Щербаков

С 10 февраля на должность директора департамента архитектуры и строительства Владимирской области назначен Иван Щербаков.

Иван Вячеславович Щербаков родился в 1975 году в Коврове. Закончил Владимирский филиал Рязанского института права и экономики МВД РФ по специальности «правоохранительная деятельность», Владимирский юридический институт Министерства юстиции РФ по специальности «юриспруденция» и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте России по специальности «государственное и муниципальное управление». Имеет ученую степень кандидата юридических наук.

По окончании службы в органах внутренних дел и уголовно-исполнительной системе работал на руководящих должностях в строительных компаниях города Коврова – ООО «СМУ-19» и ОАО «Топос-19». Директором последней организации Иван Щербаков был с 2015 года.