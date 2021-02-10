Житель Судогду украл банковскую карту

Заместителем прокурора Судогодского района утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело в отношении двадцативосьмилетнего местного жителя. Как установило следствие, в начале ноября прошлого года пьяный молодой человек около одного из супермаркетов в Судогде нашел банковскую карту, принадлежащую местной жительнице. Мужчина забрал ее и расплачивался в магазинах за покупки. Позднее злоумышленника нашли, вину в совершении данного преступления признал полностью. Уголовное дело по существу будет рассматривать Судогодский районный суд