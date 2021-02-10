Ковровчанин попался на контрабанде стероидов

Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, в регионе благодаря проведенным оперативным мероприятиям задокументирован факт незаконной поставки стероидных препаратов. Блистеры с таблетками, ампулы и флакон с жидкостью изъяты у тридцатичетырехлетнего жителя Коврова. Как подтвердила экспертиза, 120 таблеток, массой 11 граммов, и более восьми граммов жидкости содержат в составе сильнодействующие вещества, запрещенные к свободному обороту в России. Препараты были доставлены ковровчанину с территории одного из соседних государств. Мужчина планировал использовать их для наращивания мышечной массы. Сейчас в отношении жителя города оружейников возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда сильнодействующих веществ». Максимальное наказание, которое грозит ему - до семи лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.