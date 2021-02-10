Во Владимире снесут павильон на Лыбедской магистрали

Избавиться от стеклянного выставочного павильона, поставленного около Лыбедской магистрали, на улице 1-я Подгорная, решила мэрия. Чиновники потребовали от индвиидуального предпринимателя освободить участок земли, на котором стоит павильон Владимирского выставочного центра, в котором ранее располагался техцентр «Грант». Участок более четырех с половиной тысяч «квадратов» находится в государственной собственности, а поставленное на нем здание по документам является временным строением. Однако сам ответчик уверял, что здание капитальное, а если его снести, может пострадать памятник истории и культуры – Лыбедский вал. По версии ответчика, павильон подпирает его задней стенкой. Арбитражный суд постановил снести павильон, сменивший уже восемь владельцев. Однако у ответчика еще есть время обжаловать это решение.