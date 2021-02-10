Жители Владимирской области выходят на фондовый рынок

По данным Московской биржи, на 1 января 2021 года жители региона открыли 28 157 индивидуальных инвестиционных счетов. По этому показателю Владимирская область занимает пятое место в ЦФО, не считая Москвы и Московской области.

Владимирцы открывают индивидуальные инвестиционные счета у брокера или управляющего. Деньги, зачисляемые по договору ИИС, направляются на инвестиции в инструменты фондового рынка, включая акции, государственные и корпоративные облигации, а также биржевые и паевые фонды.

Помимо дохода в результате инвестиций, инвестору предоставляется право на один из двух видов инвестиционных вычетов по налогу на доходы физических лиц: вычет в размере 13% на сумму ежегодного взноса до 400 тысяч рублей (возврат до 52 тысяч рублей в год) или освобождение от налогообложения всей суммы дохода, полученного на ИИС (при закрытии счета).

Если раньше наибольшее количество счетов приходилось на клиентов 25-35 лет, то сейчас – на людей в возрасте 30-40 лет, а основной объем активов (более половины) сосредоточен среди клиентов 40-60 лет.

- Если вы планируете сберечь денежные средства, лучшим инструментом является вклад. Но в отличие от банковского вклада инвестированные средства не застрахованы государством, доходность по ним не гарантирована и зависит от выбранной стратегии инвестирования. Чем выше потенциальный доход от инвестирования, тем риски больше, – отметила управляющий Отделением Владимир Банка России Надежда Калашникова.