С 12 февраля маршрут № 9С будет обслуживать «Владимирпассажиртранс»

Вот и начали передавать маршруты компании "АДМ" другим перевозчикам. Первой ласточкой стал маршрут №9С. С 12 февраля 2021 года за него будет отвечать АО "Владимирпассажиртранс".

По утвержденному расписанию автобусы маршрута №9С начинают движение в 6.00 часов с остановки "Полянка", а завершают в 22.55 на остановке "Юго-Западная". Автобусы двигаются по следующему маршруту: ул. Новгородская - ул. Опольевская - Веризино - НИКТИД - река Содышка - ул. Гастелло - Владимирский государственный университет - пл. Ленина - Всполье - Музей природы - Октябрьский пр-кт - Строительный колледж - Студёная гора - Садовая площадь - ул. Пичугина - Руслан и Людмила - пл. Победы - ул. Пугачёва - пр-кт Ленина - ул. Верхняя Дуброва - парк «Дружба» - рынок «Слобода» - ул. Нижняя Дуброва - ул. Сперанского - Детская поликлиника - ул.3-я Кольцевая. Обратный маршрут практически совпадает. Исключение составляет лишь участок от конечно до улицы Нижняя Дуброва. Здесь автобусы будут ехать по маршруту: Юго-Западная - Детский сад № 12 - Финансовый университет - ул. Тихонравова — ул. Нижняя Дуброва...

Маршрут будут обслуживать 4 автобуса. Интервал движения составит 30 минут.