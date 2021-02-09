В Коврове домработница украла украшения у хозяйки на 200 тысяч рублей

Завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летней жительницы Ковровского района. Ее обвинили в краже со значительным ущербом. По данным УМВД по Владимирской области, в конце мая прошлого года в полицию обратилась хозяйка частного дома. У нее украли ювелирные украшения на 200 тысяч рублей. Собственница пояснила, что хранила драгоценности в косметичке и обнаружила пропажу, когда решила их почистить.

В результате по подозрению к совершению кражи задержали жительницу соседнего поселка. Установлено, что женщина помогала выполнять работу по дому и знала, где хранятся украшения. После кражи женщина уволилась, а украшения сдала в ломбард. Уголовное дело направлено в суд.