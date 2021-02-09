Экс-директор Владимирского протезно-ортопедического предприятия оштрафован за злоупотребление должностными полномочиями

Бывший директор ФГУП ««Владимирское протезно-ортопедическое предприятие» признан виновным в использовании должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы. Возглавляя предприятие, он в период с июля 2015 года по июнь 2016 года организовал систему контрактов таким образом, что изготовление протезов осуществлялось без учета требований и технических заданий. Работники, действовавшие в соответствии с его требованиями, изготавливали и передавали клиентам протезы, не соответствующие направлениям и имеющие меньшую стоимость. При этом в акты и счета вносились ложные сведения о стоимости и шифрах, изготовленных протезов: указывалось, что протезы изготовлены по более высокой стоимости. В результате завышения стоимости протезов предприятие получило более миллиона рублей, из которых более 150 тысяч получил директор в качестве вознаграждения за результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия. А люди получили более дешевые аналоги протезов вместо положенных им. Приговором Ленинского районного суда экс-директор оштрафован на пятьдесят тысяч рублей. Вину свою он не признал, он и защитник подали апелляционную жалобу, которую вышестоящая инстанция оставила без удовлетворения.