Жителя Суздальского района приговорили к 9 годам за расправу над дядей

В Суздальском районе вынесли приговор 28-летнему местному жителю. Его признали виновным в убийстве и покушении на незаконный оборот наркотиков.

По данным Следственного комитета, 12 апреля прошлого года обвиняемый поссорился с 46-летним дядей. В ходе конфликта племянник нанес ему удары ногами и палкой, затем погрузил пострадавшего в багажник автомобиля и вывез на берег реки Нерль. Там обвиняемый связал руки и ноги потерпевшему, сбросил его в воду и удерживал тело ногой, пока дядя не перестал подавать признаков жизни.

- Конфликт между родственниками возник из-за аморального поведения потерпевшего. Последней каплей, послужившей поводом для расправы с дядей, стал поджог им строения, в котором проживал племянник, - сообщает пресс-служба СК России по Владимирской области.

Кроме того, 6 марта 2020 года племянник купил к интернете наркотики для личного потребления на сумму 8,5 тысяч рублей. С учетом всех обстоятельств суд приговорил мужчину к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.