Три владимирских спортсмена взяли "золото" на первенстве ЦФО по греко-римской борьбе

В Тамбове с 4 по 6 февраля проходило первенство Центрального Федерального округа по греко-римскои борьбе среди юниоров до 21 года.

В соревнованиях приняли участие 109 спортсменов из 9 субъектов ЦФО.

Владимирскую область представляли 18 борцов и показали достои ную борьбу и отличные результаты, из них: золотую медаль завоевали Павел Иванов (72 кг), Степан Стародубцев (77 кг), Сайфула Магомедов (82 кг).

Третье место у Георгия Качарава (82 кг) и Даниила Евсеева (97кг).

Наши медалисты получили право участия в первенстве России по классическои борьбе среди юниоров до 21 года, которое состоится в Хабаровске с 8-11 марта.