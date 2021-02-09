На пожаре в Суздальском районе спасли человека

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области

9 февраля в районе 1:00 пожарным сообщили о возгорании в частном жилом доме в селе Суромна Суздальского района. Когда сотрудники МЧС приехали на место, увидели из окон сильный черный дым и пошли в дом. Там находился человек, его удалось спасти.

- Пожарные в составе двух звеньев газодымозащитной службы обнаружили очаг внутри дома, не дали огню распространиться и ликвидировали пожар на площади 8 квадратных метров, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области. - Сгорела внутренняя отделка и имущество комнаты в доме. Погибших и пострадавших нет.

На пожар привлекалось восемь единиц техники и 25 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.