Неудавшийся насильник из Вязников отправится в колонию

За покушение на изнасилование жителю Вязников отправили в колонию строгого режима. В июне прошлого года местный житель на приусадебном участке в Вязниках напал на женщину, ударил ее ногой, а потом руками по голове и груди, душил ее, угрожал убийством и попытался изнасиловать. Но это ему не удалось: на помощь жертве поспешил посторонний человек и спас ее. А задержанного злоумышленника суд признал виновным в покушении на изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия к потерпевшей, соединенное с угрозой убийством. Приговор вступил в законную силу.