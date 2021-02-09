В Петушках осудят местного жителя за передачу наркотиков другу

В Петушинском районе завершили расследование уголовного дела в отношении 28-летнего местного жителя. Его обвинили в пособничестве в незаконном приобретении наркотиков.

По данным УМВД по Владимирской области, обвиняемый через свой мобильный телефон установил координаты и описание местонахождения «тайника-закладки» и забрал из него наркотическое средство массой чуть больше грамма. Позже он передал наркотики 33-летнему приятелю.

В городе Покров автомобиль, которым управлял друг, был остановлен сотрудниками ГИБДД. 33-летний мужчина, выходя из салона, достал из кармана сверток с наркотиком, что ему недавно передали, и бросил на землю. Прозрачный пакет с веществом белого цвета в присутствии понятых изъяли и направили на исследование, которое показало, что внутри находился метилэфедрон. Уголовное дело в отношении приятеля направили в суд в августе, а в отношении 28-летнего обвиняемого выделили в отдельное производство. Сейчас дело также направили в суд.