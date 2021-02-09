Во Владимире сотрудник отдела опеки забирал деньги у несовершеннолетних

В суд направлено уголовное дело в отношении главного специалиста отдела опеки и попечительства управления образования администрации Владимира. Его обвинили в мошенничестве с использованием служебного положения.

По данным прокуратуры Владимирской области, сотрудник вводил несовершеннолетних, которые остались без попечения родителей, в заблуждение: обналичивал их деньги в банках, часть которых передавал потерпевшим, а часть под предлогом временного хранения оставлял себе. В итоге ни одному ребенку он не вернул их сумму. Таким образом работник украл 400 тысяч рублей у семи несовершеннолетних. Уголовное дело будет рассмотрено Октябрьским районным судом города Владимира.